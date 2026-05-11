Гороскоп на 12 мая: Близнецы раскроют заговор, а Львы получат власть

Скажите себе «я справлюсь» и сделайте первый маленький шаг Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на вторник для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Первый полноценный рабочий день после затяжных выходных может обрушить на вас лавину задач, требующих мгновенной реакции. Будьте осторожны в словах, излишняя резкость сейчас может затормозить ваше продвижение. Составьте четкий иерархический список дел на сегодня; выполнение самой сложной задачи до обеда обеспечит вам психологический комфорт на весь остаток дня.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Не исключены обсуждения новых условий оплаты или пересмотр смет по текущим проектам. Вероятно, вы почувствуете необходимость сэкономить на привычных мелочах ради более крупной цели. В середине дня может возникнуть заминка с банковским приложением или картой, что заставит вас немного понервничать. Не бойтесь обсуждать денежные вопросы открыто.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

С самого утра ваш телефон может разрываться от уведомлений и предложений, требующих вашего экспертного мнения. Вероятно, на работе вам придется выступить в роли посредника между конфликтующими сторонами. Будьте внимательны при заполнении отчетности, есть риск допустить опечатку в цифрах. Контролируйте время, проведенное в гаджетах. Выделение «часов тишины» без интернета поможет вам сохранить концентрацию на действительно важных задачах.

Рак (22 июня – 22 июля)

На работе возможны перемены в руководстве или структуре отдела, что заставит вас переживать о своей стабильности. Звезды указывают на то, что ваши опасения, скорее всего, окажутся беспочвенными, если вы продолжите добросовестно выполнять свои обязанности.

Лев (23 июля – 23 августа)

С самого утра вы можете оказаться во главе нового проекта или получить ответственное поручение от начальства. Вероятно, коллеги будут чаще обычного обращаться к вам за советом или поддержкой. В личной жизни вы будете склонны доминировать, что может привести к мелким спорам с партнером.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Вероятно, вы обнаружите ошибку в документах, которую нужно будет срочно исправить до обеда. В середине дня возможна заминка в коммуникации с государственными органами или официальными структурами. Финансовые вопросы будут касаться в основном оптимизации бюджета и поиска более выгодных предложений.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Утро может начаться с затяжного совещания, где вам придется выступить в роли миротворца между коллегами. В личной жизни возможен период «притирки» после праздников, когда бытовые мелочи начинают бросаться в глаза. Старайтесь не принимать сторону в чужих конфликтах. Сохранение нейтралитета позволит вам сберечь энергию для собственных важных проектов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вторник заставит вас погрузиться в решение сложных задач, которые остальные предпочли бы отложить в долгий ящик. Вы почувствуете сопротивление со стороны партнеров, не готовых к вашим решительным действиям. Личные отношения могут искрить из-за вашего желания все контролировать, дайте близким чуть больше свободы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Утро может быть наполнено звонками от иногородних партнеров или обсуждением планов на будущие командировки. Звезды предполагают, что в середине дня возникнет путаница в расписании, из-за чего придется отменить одну из встреч. Не пытайтесь объять необъятное за один день. Выберите одно ключевое направление и бейте точно в цель.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Вы будете погружены в производственные процессы, требующие точности и выносливости. Вероятно, начальство доверит вам контроль за важным этапом работ, который другие провалили. Вечер благоприятен для физического труда на даче или дома, это поможет переключить мозг. Ваша работоспособность сегодня вызовет искреннее восхищение у окружающих.

Водолей (21 января – 19 февраля)

С самого утра вы можете столкнуться с непониманием консервативно настроенных коллег, но это только подстегнет ваш азарт. Вероятно, на работе вам придется разбираться со сбоями в программном обеспечении или обновлять техническую базу. Найдите единомышленников среди коллег. Вместе вам будет гораздо проще внедрить изменения, которые вы считаете необходимыми для успеха общего дела.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Для вас вхождение в рабочий процесс будет плавным, если вы доверитесь своему внутреннему чутью. Вы почувствуете скрытые течения в офисе и сможете избежать участия в подковерных играх. Финансовые вопросы сегодня будут решаться медленно, но верно, не торопите события. Не позволяйте окружающим перекладывать на вас свою работу.

