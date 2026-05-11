Авария произошла 10 мая. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером 10 мая 2026 года в столице Удмуртии произошла авария с участием нетрезвого автомобилиста. Примерно в 22:30 напротив дома №98 по улице Кирова 39-летний водитель легкового автомобиля «Пежо», находившийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над управлением и врезался в опору уличного освещения. Об этом рассказала Госавтоинспекция Удмуртии.

В результате столкновения травмы получили оба мужчины, находившиеся в салоне – сам водитель и его 41-летний пассажир. Как отметили в правоохранительных органах, ни один из них не был пристегнут ремнем безопасности. Пассажир получил тяжёлые повреждения и был доставлен в больницу.

По данному факту организована проверка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

