Житель Удмуртии набрал микрозаймов на 280 тысяч и инсценировал киберпреступление

В дежурную часть отделения полиции «Камбарское» обратился 37-летний нигде не работающий местный житель. Мужчина рассказал, что его личный кабинет на портале Госуслуг взломали злоумышленники, которые затем оформили от его имени несколько микрозаймов. Об этом сообщили в МВД Удмуртии.
Правоохранители провели проверку и выяснили, что заявки на получение займов подавал сам заявитель. Он каждый раз проходил процедуру подтверждения личности и предоставлял недостоверные данные о своих доходах.
Установлено, что таким способом мужчина взял деньги в нескольких микрофинансовых организациях. Общая сумма задолженности превысила 280 тысяч рублей, расплатиться с долгами вовремя он не смог. Когда о проблеме узнали его родственники, подозреваемый сказал им, что стал жертвой кибермошенников, и обратился в полицию с ложным заявлением.
Следственное отделение ОМВД России «Камбарское» возбудило уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ – «Заведомо ложный донос». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
