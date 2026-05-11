Врачи Первой РКБ Ижевска спасли мужчину с тяжелым открытым переломом бедра

Операцию проводили бригада травматологов, сейчас пациент восстанавливается после оперативного вмешательства. Фото: БУЗ УР "1 РКБ МЗ УР"

Пассажир легкового автомобиля, попавшего в ДТП с автобусом, был экстренно доставлен бригадой скорой помощи в Первую республиканскую клиническую больницу Ижевска. Состояние мужчины оценивалось как тяжелое. Об этом рассказали в пресс-службе БУЗ УР "1 РКБ МЗ УР".

В приемном покое медики зафиксировали у пострадавшего травматический шок, серьезную кровопотерю, открытый перелом правого бедра с расхождением костных обломков, а также многочисленные ушибы и ссадины.

Сначала пациента поместили в реанимацию, где ему обработали раны, провели противошоковую терапию и добились стабилизации: привели в норму давление, восполнили недостаток крови в организме и устранили опасность внутреннего кровотечения. После этого за дело взялись травматологи.

Они выполнили открытую репозицию – совмещение сломанной кости, – а затем закрепили отломки современной металлоконструкцией (остеосинтез).

Вмешательство завершилось благополучно. Сейчас пациент находится в стационаре, где продолжает курс лечения.

