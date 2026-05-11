В столице Удмуртии 16 мая торжественно откроют мотосезон

Мероприятие начнется у здания Администрации, а завершится в парке Кирова Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 16 мая, в Ижевске пройдет официальное открытие мотосезона. Местом сбора байкеров станет площадка у здания городской Администрации. Оттуда мотоциклисты организованной колонной отправятся в путь и финишируют в парке имени Кирова ровно в 14:00. Об этом рассказали в Администрации Ижевска.

С 13:00 в парке начнет работать развлекательная зона. В программе для гостей и участников – показательные выступления мастеров каскадерской езды на мотоциклах, номера ВМХ-велосипедистов, а также различные конкурсы с розыгрышами призов.

Мероприятие рассчитано на зрителей старше 12 лет. Вход свободный для всех желающих.

