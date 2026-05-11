В столице Удмуртии 16 мая торжественно откроют мотосезон

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП
В пятницу, 16 мая, в Ижевске пройдет официальное открытие мотосезона. Местом сбора байкеров станет площадка у здания городской Администрации. Оттуда мотоциклисты организованной колонной отправятся в путь и финишируют в парке имени Кирова ровно в 14:00. Об этом рассказали в Администрации Ижевска.
С 13:00 в парке начнет работать развлекательная зона. В программе для гостей и участников – показательные выступления мастеров каскадерской езды на мотоциклах, номера ВМХ-велосипедистов, а также различные конкурсы с розыгрышами призов.
Мероприятие рассчитано на зрителей старше 12 лет. Вход свободный для всех желающих.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Улицу Новоярушкинскую перекроют 13 мая в Ижевске
Не стало профессора УдГУ Александра Шутова
Празднование Дня Победы завершили салютом в Ижевске