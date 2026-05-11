Главный следователь России заинтересовался ликвидацией троллейбусов в Ижевске

Исполнение поручения поставлено на контроль.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением о ликвидации троллейбусного движения в Ижевске, сообщили в Информационном центре СК.

Так, осенью 2025 года компетентные органы решили отменить нескольких маршрутов троллейбусов и заменить их автобусами. Кроме того, рассматривается вопрос о полном прекращении движения электротранспорта по одной из самых загруженных магистралей.

По мнению следователей, все это приводит к ухудшению экологической обстановки и нарушению прав граждан на транспортную доступность. В СУ СКР по Удмуртии возбуждено и расследуется уголовное дело.

«До настоящего времени никто к ответственности не привлечен, мер к предотвращению разрушения троллейбусных линий не принимается», - говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионально СУ СКР Рустаму Тугушеву доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода в Ижевске на 12 мая: небольшой дождь и до +14°С днем

В столице Удмуртии 16 мая торжественно откроют мотосезон

Врачи Первой РКБ Ижевска спасли мужчину с тяжелым открытым переломом бедра