Жителям Удмуртии рассказали о новой схеме мошенников против дачников

Граждан просят не переходить по подозрительным ссылкам. Фото: архив

Телефонные мошенники начали использовать новую схему, направленную против владельцев земельных участков. Как сообщает портал «Объясняем.рф» со ссылкой на профильное управление МВД России.

«Гражданам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают «оплатить штраф со скидкой» по ссылке. Далее злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту на «Госуслугах», — говорится в сообщении.

Жителям напомнили, что административный штраф не оформляется через сообщения в мессенджерах или СМС. Кроме того, привлечению к ответственности за нарушения земельного законодательства предшествуют контрольные мероприятия, о которых предупреждают заранее.

«Если вы получили сообщение о «штрафе за участок», хотя ранее не получали официальных уведомлений о проверке, то с высокой вероятностью речь идет о мошенниках», — отметили в МВД.

