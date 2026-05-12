Два участка загорелись в проезде Смирнова в Ижевске

В ночь на 12 мая в Ижевске произошел крупный пожар, – загорелись частные участки в проезде Смирнова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.
Огонь уничтожил жилой и летний дома на одном участке, а также баню и пристрой на соседнем. Площадь пожара составила 152 кв. м.
Причина возгорания устанавливаются.
Видео: МЧС Удмуртии
