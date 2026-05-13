19-летний ижевчанин угнал мотоцикл из пункта проката

Юноша воспользовался отсутствием сотрудников. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

19-летнего Ижевска задержали по подозрению в краже кроссового мотоцикла с территории пункта проката в Завьяловском районе, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Установлено, что в утреннее время молодой человек, ранее подрабатывавший в этой организации, проник на территорию базы, похитил мотоцикл и мотоботы, после чего скрылся. Ущерб составил 250 тыс. руб.

Видео: пресс-служба МВД по Удмуртии

Возбуждено уголовное дело, задержанный отпущен под подписку о невыезде.

