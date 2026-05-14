Новую туббольницу в Удмуртии введут в эксплуатацию до конца 2026 года

Объект планируют сдать до конца 2026 года. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Строительство Республиканской клинической туберкулезной больницы в Удмуртии вышло на финишную прямую. Как рассказал глава региона Александр Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия», объект готов уже на 85%.

Одним из ключевых решений стало расположение клиники. Новые корпуса возводят вдали от центра города, практически на окраине. По словам главы республики, это принципиальный момент для эпидемиологической безопасности жителей и комфорта самих пациентов. Сейчас на площадку начали завозить техническое оборудование, параллельно строители занимаются благоустройством территории.

Помимо крупного центра в Ижевске, в 2026 году масштабное обновление ждет и районы республики. В регионе планируют построить:

- 8 новых врачебных амбулаторий;

- 19 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Новые объекты первичного звена сделают медицину доступнее для 13 тысяч сельских жителей. Все работы по туберкулезной больнице планируют завершить до конца 2026 года.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

19-летний ижевчанин угнал мотоцикл из пункта проката

Часть Устиновского района Ижевска осталась без света

Короткое замыкание произошло в стоматологии Ижевска