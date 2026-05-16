Гороскоп на 17 мая: Козероги найдут пропажу, а Водолеи сменят маршрут

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на воскресенье для всех знаков.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Воскресное утро может начаться с желания переставить мебель или кардинально обновить декор в спальне. Вероятно, вы почувствуете прилив хозяйственного вдохновения, который заставит вас затеять кулинарный эксперимент. В отношениях с близкими возможен момент легкого недопонимания из-за планирования общего досуга. Посвятите вечер планированию предстоящей недели в бумажном блокноте – это поможет снизить тревожность перед понедельником.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Посещение сауны или бассейна станет лучшим решением для снятия накопившегося за неделю стресса. В личной жизни вероятен период гармонии, если вы проведете время со своей половинкой без гаджетов. Ваше воображение поможет найти новый способ украсить придомовую территорию или балкон. В общении с друзьями может возникнуть небольшая конкуренция за внимание, постарайтесь не принимать это близко к сердцу.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Вы можете стать душой компании, даже если планировали провести день в одиночестве. Будьте осторожны в высказываниях о общих знакомых, ваши слова могут быть переданы в искаженном виде. В личной жизни наступает время для легкого флирта и необязывающих бесед, которые поднимут тонус. Не исключено, что вам придется помогать соседям в решении какого-то спора.

Рак (22 июня – 22 июля)

Вы почувствуете потребность в уединении и захотите провести время за просмотром старых семейных архивов. В отношениях с партнером может возникнуть потребность в глубокой эмоциональной поддержке. Не исключено, что случайная встреча на улице натолкнет вас на важную мысль о вашем будущем. Доверяйте своим предчувствиям в общении с новыми людьми – если человек вызывает необъяснимую тревогу, лучше сократить контакты.

Лев (23 июля – 22 августа)

Для Львов воскресенье станет днем выхода «в свет» и демонстрации своих лучших качеств. Возможно, посещение выставки или праздничного мероприятия в городе сделает вас центром притяжения для окружающих. В личной жизни вероятен яркий всплеск чувств, если вы решитесь на совместное приключение с партнером. Позвольте себе немного роскоши – сегодня это поможет вам почувствовать себя хозяином положения.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Ваше стремление к гармонии и чистоте найдет отражение во всем, к чему вы прикоснетесь. Вероятно, утро начнется с детального планирования покупок для обновления интерьера или ухода за садом. В финансовых вопросах стоит проявить осторожность: проверьте все квитанции и чеки перед оплатой. Отношения с близкими будут стабильными, если вы не станете критиковать их за отсутствие дисциплины.

Весы (23 сентября – 23 октября)

Утро начнется с приятного известия или приглашения на прогулку по набережной. В личной жизни наступает период «второго дыхания», когда старые чувства могут вспыхнуть с новой силой. Финансовые траты в этот день могут быть связаны с покупкой билетов в театр или на выставку. Будьте осторожны в выборе новых гастрономических заведений, есть риск легкого разочарования в сервисе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вы можете почувствовать потребность в серьезном разговоре с самим собой или близким человеком. В личной жизни возможны небольшие искры ревности, которые лучше сразу погасить через открытый диалог. Финансовая ситуация позволит сделать полезную покупку для своего здоровья или безопасности. Не исключено получение информации, которая заставит вас по-новому взглянуть на кого-то из старых знакомых. Будьте аккуратны при обращении с колющими и режущими предметами во время приготовления ужина.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Ваше воскресенье пройдет под знаком активного взаимодействия с друзьями и единомышленниками. Вероятно, вы станете инициатором спонтанного выезда за город или посещения нового развлекательного центра. В личных отношениях наступает время для совместного планирования отпуска или крупной покупки. Финансовые траты могут быть чуть выше запланированных, но полученные эмоции того стоят. Не исключено, что вы станете участником интересного обсуждения, которое расширит ваш кругозор. Ваша природная щедрость сегодня проявится в желании помочь кому-то делом или дельным советом.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Вы захотите провести время в спокойной домашней обстановке, занимаясь привычными делами. В личных отношениях может возникнуть тема распределения семейных финансов на предстоящий месяц. Финансовые вопросы сегодня будут решаться в вашу пользу, если вы проявите терпение и выдержку. Позвольте себе расслабиться и не думать о результате – сегодня сам процесс отдыха должен стать вашей главной целью.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Вы почувствуете необходимость в обновлении своих взглядов на мир и привычные вещи. Вероятно, прогулка по необычным местам Ижевска, например, поиск граффити во дворах, подарит вам массу вдохновения. В личной жизни возможен неожиданный сюрприз от партнера, который напомнит вам о первых днях знакомства. Финансовые траты сегодня будут связаны с электроникой или необычными гаджетами для дома. Будьте аккуратны при скачивании новых приложений, велика вероятность поймать вирус.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Посещение бассейна или просто долгая прогулка у воды станет для вас лучшим способом завершить неделю. В личных отношениях наступает время романтической идиллии, когда можно просто молчать вдвоем, понимая друг друга без слов. Финансовая ситуация может порадовать небольшой, но приятной находкой. Будьте внимательны к своим снам и знакам судьбы, интуиция работает на полную мощность.