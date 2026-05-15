Велосипед и питбайк столкнулись во время буксировки в Ижевске

Питбайк помещен на спецстоянку. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Необычная дорожная авария с участием нетрезвых водителей произошла поздним вечером 17 мая напротив дома № 36 по улице Саратовской в Ижевске, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Установлено, что 29-летний водитель велосипеда во время буксировки питбайком, за рулем которого находился 27-летний молодой человек, совершил с ним столкновение. В результате оба получили травмы, велосипедист госпитализирован.

«Следует отметить, что оба участника находились в нетрезвом состоянии, а водитель питбайка не имел соответствующей категории права управления и передвигался без мотошлема», - подчеркнул в ГАИ.

В отношении мотоводителя составлены административные материалы.

Жителям Удмуртии напоминают о запрете буксировки велосипедов, средств индивидуальной мобильности и мопедов.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бывшую сотрудницу детсада в Ижевске осудили за получившую ожоги воспитанницу

Проезд транспорта по улице Шумайлова закрыли до конца сентября в Ижевске

Сварщик из Удмуртии выиграл более 9 млн рублей в лотерею