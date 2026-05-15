Асфальт начали менять в детских садах Ижевска

На эти цели из бюджета города выделят 55 млн рублей

В столице Удмуртии начался ремонт территорий детских садов. Как сообщил Глава Ижевска Дмитрий Чистяков, подрядчик уже вышел на первый объект – второй корпус детсада № 119.

На территории 2 тыс. кв. м снят старый асфальт, отсыпана песчаная подушка, впереди – замена бордюров, укладка нового покрытия, обновление подходов к прогулочным площадкам. До начала июня аналогичные работы должны завершить и у первого корпуса учреждения.

В планах на этот сезон – замена асфальта на территории детских садов №№ 54, 71, 119, 261, 263, установка новых навесов в садика №№ 187 и 204, замена ограждений – в дошкольных учреждениях №№ 77, 156, 71, 116, 132.

