НовостиПроисшествия16 мая 2026 13:17

Двух подростков задержали за кражу со строящегося объекта в Удмуртии

СУББОТИН Егор
Фото: нейросеть

В Сарапуле по подозрению в краже электроинструмена полицейские задержали двух 17-летних подростков, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Установлено, что ночью юноши выпивали вблизи строящегося объекта. Они проникли внутрь здания и похитили музыкальную колонку, два перфоратора, циркулярную пилу, шуруповерт и другие инструменты. Ущерб оценили в 110 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

