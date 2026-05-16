Более 500 жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

Жителей просят соблюдать меры предосторожности. Фото: архив

С начала эпидемического сезона в Удмуртии зафиксировали 1839 случаев присасывания клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

Среди пострадавших 470 детей.

«Случаи присасывания клещей регистрировались в лесной зоне, на лесополосе, на территории СНТ и личных хозяйств, а также в местах отдыха», - говорится в сообщении.

В лабораториях на предмет возбудителей заболеваний обследовали 1227 клещей. 298 из них оказались положительными на боррелиоз, 17 – на анаплазмоз и 18 – на эрлихиоз.

