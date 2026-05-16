Женщина собрала более 50 нарушений ПДД за 2 месяца. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В Ижевске при помощи специального программного обеспечения «Паутина» сотрудники Госавтоинспекции выявили легковой автомобиль, который был официально снят с регистрационного учет, но продолжал курсировать по дорогам Удмуртии. Об этом сообщает ГАИ России.

Нарушителем оказалась 34-летняя женщина, в ее отношении составили административный материал за эксплуатацию незарегистрированного транспорта.

«Но это оказалось только частью истории. За последние два месяца автоледи совершила более 50 нарушений ПДД: превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора и игнорирование стоп-линии», - говорится в сообщении ведомства.

Видео: Госавтоинспекция Удмуртии 54 протокола составили на женщину-водителя незарегистрированного авто в Ижевске

Инспекторы составили в ее отношении 54 протокола, а сумма штрафов превысила 48 тыс. руб.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 500 жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

Асфальт начали менять в детских садах Ижевска

Велосипед и питбайк столкнулись во время буксировки в Ижевске