Трех жителей Удмуртии вернули из украинского плена

В ходе обмена военнопленными в формате 205 на 205 человек в Беларусь из Украины доставлены три жителя Удмуртии Станислав, Андрей и Сергей, принимавшие участие в специальной военной операции. Об этом сообщили в Аппарате Уполномоченного по правам человека в регионе.

«В настоящее время бойцы находятся на территории республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», - говорится в сообщении.

В дальнейшем солдат доставят в России для прохождения лечения и реабилитации.

