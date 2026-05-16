Глава СК заинтересовался делом о нарушении прав ребенка погибшего участника СВО в Удмуртии

Мачеха сдала ребенка бабушке, но продолжила получать пособия. Фото: архив

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу о нарушении прав 11-летней жительницы Удмуртии, сообщили в пресс-службе ведомства.

В поступившем в адрес Бастрыкина обращении было указано, что мать ребенка скончалась несколько лет назад, а отец погиб в зоне специальной военной операции в 2025 году. Мачеха, оформившая удочерение в 2022 году, передала девочку бабушке, обещая сдать в детдом. При этом она продолжила получать пособия и пенсию по потере кормильца, хотя фактически не занималась ее воспитанием.

«В настоящее время бабушка ребенка безуспешно пытается оспорить удочерение», - говорится в сообщении.

В СУ СКР по Удмуртии по данному факту было возбуждено уголовное дело. Главный следователь России поручил подчиненным представить доклад о ходе расследования дела, по доводам обращения, а также о мерах, принятых для защиты прав ребенка.

