Замеченный в городке Металлургов лосенок погиб

Обстоятельства устанавливаются. Фото: t.me/IGGS18r

В городке Металлургов в Ижевске утром 16 мая заметили лосенка, бежавшего по улицам микрорайона, сообщают очевидцы в соцсетях.

Впрочем, позже горожане рассказали, что животное погибло. Его тело обнаружили у дома № 17 по улице Школьной.

«Животное бегало на Школьной и 30 лет Победы, искало выход обратно в лес. Внезапно малыш покачнулся и упал», - сообщили в телеграм-канале «Молния Ижевск • Новости».

Как сообщили в Ижевской станции по борьбе с болезнями животных, специалисты отобрали пробы для исключения особо опасных заболеваний, тело животного отправлено на утилизацию, место его обнаружения дезинфицировано.

«Предполагаемая причина гибели животного – дорожно-транспортное происшествие», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 500 жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

Трех жителей Удмуртии вернули из украинского плена

Асфальт начали менять в детских садах Ижевска