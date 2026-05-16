Замеченный в городке Металлургов лосенок погиб

В городке Металлургов в Ижевске утром 16 мая заметили лосенка, бежавшего по улицам микрорайона, сообщают очевидцы в соцсетях.
Впрочем, позже горожане рассказали, что животное погибло. Его тело обнаружили у дома № 17 по улице Школьной.
«Животное бегало на Школьной и 30 лет Победы, искало выход обратно в лес. Внезапно малыш покачнулся и упал», - сообщили в телеграм-канале «Молния Ижевск • Новости».
Как сообщили в Ижевской станции по борьбе с болезнями животных, специалисты отобрали пробы для исключения особо опасных заболеваний, тело животного отправлено на утилизацию, место его обнаружения дезинфицировано.
«Предполагаемая причина гибели животного – дорожно-транспортное происшествие», - говорится в сообщении.
