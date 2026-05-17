В Ижевске бывшего воспитателя детсада осудили после травмирования ребенка

Девочка получила ожоги. Фото: архив редакции

Суд в Ижевске вынес приговор 43-летней местной жительнице, ранее работавшей воспитателем детского сада. Ее признали виновной по делу об оставлении ребенка в опасности, сообщили в прокуратуре Удмуртии.

По данным суда, в январе 2025 года женщина оставила девочку 2023 года рождения одну в умывальной комнате рядом с открытым краном, нарушив должностные инструкции. В результате ребенок получил термические ожоги ног.

Первую помощь пострадавшей оказали прибывшие медики скорой помощи.

Суд назначил бывшей сотруднице детского сада наказание в виде 180 часов обязательных работ.

