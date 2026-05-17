Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 мая 2026 6:30

В Ижевске бывшего воспитателя детсада осудили после травмирования ребенка

Воспитатель детсада в Ижевске оставила девочку одну рядом со струей горячей воды
Дмитрий Соколов
Девочка получила ожоги. Фото: архив редакции

Девочка получила ожоги. Фото: архив редакции

Суд в Ижевске вынес приговор 43-летней местной жительнице, ранее работавшей воспитателем детского сада. Ее признали виновной по делу об оставлении ребенка в опасности, сообщили в прокуратуре Удмуртии.

По данным суда, в январе 2025 года женщина оставила девочку 2023 года рождения одну в умывальной комнате рядом с открытым краном, нарушив должностные инструкции. В результате ребенок получил термические ожоги ног.

Первую помощь пострадавшей оказали прибывшие медики скорой помощи.

Суд назначил бывшей сотруднице детского сада наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двух подростков задержали за кражу со строящегося объекта в Удмуртии

54 протокола составили на женщину-водителя незарегистрированного авто в Ижевске

Трех жителей Удмуртии вернули из украинского плена