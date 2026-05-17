Рейсы в Ижевск задержали после ограничений в аэропорту Шереметьево

Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП
Несколько авиарейсов в Ижевск утром 17 мая были задержаны на фоне ограничений в работе московского аэропорта Шереметьево.
По данным онлайн-табло воздушной гавани, после падения обломков сбитого беспилотника были задержаны и отменены около 200 рейсов. Изменения затронули и направления в столицу Удмуртии. Согласно информации авиакомпании Ижавиа, задерживаются рейсы № 6381 и № 302 по маршруту Москва – Ижевск.
Кроме того, задержан рейс № 926 из Санкт-Петербурга в Ижевск.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Глава СК заинтересовался делом о нарушении прав ребенка погибшего участника СВО в Удмуртии
Замеченный в городке Металлургов лосенок погиб
Трех жителей Удмуртии вернули из украинского плена