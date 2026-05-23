Гороскоп на 24 мая: Скорпионы сорвут куш, а Раки примут гостей

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на воскресенье для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Домашняя обстановка потребует от вас не лидерства, а умения слушать и соглашаться на компромиссы в бытовых вопросах. Финансовая сторона дня выглядит стабильной, хотя мелкие расходы на нужды детей или младших членов семьи могут несколько превысить ожидания. Здоровье не доставит хлопот, если вы ограничите употребление острой и тяжелой пищи.

Телец (21 апреля – 21 мая)

День благоприятствует решению вопросов, связанных с обустройством личного пространства и созданием уюта в спальне или зоне отдыха. Отношения с партнером могут потребовать большего проявления нежности и внимания к мелочам. Звезды указывают на важность полноценного сна для восстановления сил перед трудовыми буднями. Слушайте свое тело – сегодня оно подскажет, какой вид отдыха вам действительно необходим.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вы можете стать связующим звеном в организации общего отдыха для большой компании друзей. В личной жизни вероятны интересные диалоги, которые помогут лучше понять мотивы поведения вашей второй половинки. Существует риск небольшого опоздания на назначенную встречу из-за задержек в работе транспорта. Фильтруйте поток новостей и старайтесь не принимать все услышанное на веру.

Рак (22 июня – 22 июля)

Энергетика дня располагает к разбору старых фотографий, архивов или просто к глубокой очистке пространства. В материальном плане день обещает быть спокойным, если вы воздержитесь от приобретения дорогостоящей техники для кухни. Отношения с близкими будут наполнены теплом, а совместный завтрак может стать началом новой доброй традиции.

Лев (23 июля – 23 августа)

В это воскресенье будут стремиться к самовыражению и получению новых ярких эмоций в кругу единомышленников. День подходит для посещения культурных мероприятий, выставок и творческих мастер-классов, где вы сможете проявить свои таланты. Вторая половина дня может принести встречу с человеком, который вдохновит вас на новое хобби или смену стиля.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Вы можете почувствовать потребность составить детальный план расходов на месяц или расписать график дел для всей семьи. В денежных вопросах день благоприятствует экономному подходу и поиску способов оптимизации бытовых трат. Избегайте переутомления от уборки, во всем важна мера и своевременный отдых. Поход в магазин за качественными продуктами питания принесет удовлетворение и пользу. Вечер стоит провести в спокойных размышлениях или за рукоделием.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Для Весов это воскресенье станет идеальным моментом для того, чтобы окружить себя красотой и восстановить внутреннее равновесие. В личных отношениях наступает период мягкого сближения, когда совместное обсуждение планов на отпуск принесет больше удовольствия, чем обычно. Вторая половина дня может принести неожиданное известие от старых знакомых, которое заставит вас улыбнуться и вспомнить о чем-то приятном.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В денежном плане день будет нейтральным, если вы удержитесь от азартных игр или рискованных вложений в сомнительные онлайн-проекты. Бытовая сфера потребует внимания к системам безопасности. Состояние здоровья будет во многом зависеть от вашего умения отпускать обиды и не копить негатив внутри.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Вы можете почувствовать непреодолимое желание отправиться в небольшое путешествие или хотя бы сменить привычный маршрут прогулки. В финансовой сфере возможны небольшие поступления или новости о выгодных акциях, которые позволят сэкономить в будущем. Существует вероятность найти ценную информацию в книге или статье, которую вы откроете совершенно случайно.

Козерог (22 декабря – 20 января)

День идеально подходит для того, чтобы навести порядок в семейном архиве, заняться вопросами наследия или помочь родителям в саду. Отношения с партнером будут строиться на фундаменте взаимного уважения и обсуждении конкретных бытовых задач. Домашнее пространство может потребовать вашего участия в решении вопросов, связанных с ремонтом техники и проверкой запасов на зиму.

Водолей (21 января – 19 февраля)

В финансовой сфере возможны необычные идеи относительно того, как превратить свое увлечение в источник дополнительного дохода. Личная жизнь может преподнести сюрприз в виде звонка от человека, с которым вы давно потеряли связь. Вторая половина дня благоприятна для участия в интеллектуальных играх. Ваша способность видеть будущее в деталях поможет дать ценный совет другу, который оказался на распутье.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

День благоприятствует спокойному отдыху у воды, посещению храма или занятиям, требующим полного погружения в процесс, например, живописи. В материальных вопросах стоит проявить осторожность и не поддаваться на уговоры о вложении денег в «проекты будущего». Отношения с близкими будут радовать теплотой, если вы найдете время для того, чтобы просто посидеть рядом и помолчать о важном.

