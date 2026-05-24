Александр Бречалов выразил соболезнования родным погибших в Старобельске

Удар пришелся на здание общежития. Фото: архив

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате удара по зданию общежитие педагогического колледжа в Старобельске.

«Семьям погибших – искренние соболезнования, всем пострадавшим – как можно скорее поправиться. Сил, мужества и терпения жителям Луганской Народной Республики, кого коснулась эта трагедия», – написал Бречалов в своих соцсетях.

В результате воздушной атаки погибло более 20 человек, около 40 ранены.

