Александр Бречалов выразил соболезнования родным погибших в Старобельске

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате удара по зданию общежитие педагогического колледжа в Старобельске.
«Семьям погибших – искренние соболезнования, всем пострадавшим – как можно скорее поправиться. Сил, мужества и терпения жителям Луганской Народной Республики, кого коснулась эта трагедия», – написал Бречалов в своих соцсетях.
В результате воздушной атаки погибло более 20 человек, около 40 ранены.
