Житель Сарапула осужден за похищение женщины и чтение ее переписок в мессенджере

Мужчина увез потерпевшую в лес

27-летний житель Сарапула признал виновным в похищении человека и нарушении тайны переписки. Об этом сообщили в пресс-службе Сарапульского городского суда.

28 ноября 2025 года подсудимый, приревновав потерпевшую, зашел в Telegram с ее мобильного телефона и прочитал переписку с другим мужчиной. Тем самым он нарушил конституционное право женщины на тайну сообщений.

Вечером того же дня подсудимый посадил потерпевшую к себе в машину, сказав, что хочет поговорить. Вместо этого он направился в сторону лесопарковой зоны. Девушка несколько раз просила остановиться и выпустить ее, но мужчина хватал ее за одежду, требовал оставаться на месте и запер двери. Приехав в лесопарк, он силой вытащил ее из автомобиля и продолжил разговор.

В судебном заседании фигурант полностью признал вину. Смягчающими обстоятельствами признали: помощь следствию, компенсацию морального вреда, наличие маленького ребенка на иждивении и проблемы со здоровьем у него и его родственников. Отягчающих факторов не нашли.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ему назначен ряд дополнительных ограничений.

