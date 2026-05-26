Сбежавшую из дома девочку отговорили от самоубийства в Удмуртии

Здоровью девочки ничего не угрожает.

25 мая в полицию Можги обратилась местная жительница – ее дочь, находясь в стрессовом состоянии, ушла из дома, прихватив содержимое аптечки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

15-летняя девочка уже состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Полицейские изучили места ее возможного нахождения, опросили круг знакомых, но не могли найти ее. В итоге инспектору ПДН все же удалось дозвониться до беглянки. Во время разговора стало понятно, что ребенок планирует покончить с собой.

В течение 1,5-часовой беседы страж порядка уговорил подростка не делать глупостей и вернуться домой. Полицейские нашли ее и передали бригаде скорой помощи. Сейчас жизни и здоровью ничего не угрожает.

