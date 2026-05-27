Особый противопожарный режим ввели в лесах Удмуртии

Если заметили возгорание в лесу, звоните по номеру 112. Фото: архив

С 27 мая в лесах Удмуртии введен особый противопожарный режим – разводить костры теперь запрещено даже в специально предназначенных для этого местах. Об этом сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона.

К сезону в регионе подготовлено 26 лесопожарных станций, «Удмуртлес» и лесные инспекторы усиливают патрулирование. Кроме того, для обнаружения задымлений действует 21 камера, готовы к вылету 22 беспилотника.

Нарушителям грозят штрафы: для граждан – до 50 тыс. руб., для юридических лиц – до 1 млн руб.

