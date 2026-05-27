Дети устроили два пожара в Можге

Два пожара устроили дети в Удмуртии. Фото: МЧС Удмуртии

25 мая в Можге произошло два пожара по вине несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

В первом случае родители поручили 14-летнему сыну растопить печь в бане. Для розжига подросток использовал газовую горелку. В какой-то момент произошло воспламенение паров от канистры с бензином, стоявшей неподалеку. В результате подросток получил ожог правой кисти.

Второй эпизод случился в бытовке. Девятилетний мальчик вместе с приятелем ради любопытства принялся поджигать картон. Когда пламя начало набирать силу, дети попытались сбить его ногами, однако потушить огонь самостоятельно не смогли. Испугавшись, они убежали домой. В итоге выгорела внутренняя отделка помещения на площади 18 кв. м.

