Горячую воду отключили в 82 домах Ижевска

ГВС отключат с 27 мая по 9 июня

Гидравлические испытания теплосетей проведут в микрорайонах Культбазы и в районе Старого аэропорта в Ижевске. Об этом предупредили в пресс-службе ПАО «Т Плюс».

Энергетики проверят трубы повышенным давлением. Если будут обнаружены дефекты, то сети отремонтируют. На время работ, с 27 мая по 9 июня, в расположенных в районе раскопов домах приостановят подачу горячей воды.

Под отключения попали следующие адреса:

– улица 40 лет Победы: 44А, 50, 52, 54, 56, 56А, 58, 59, 62, 62А, 64, 66, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 86А, 107, 117, 119, 121, 123, 135;

– улица Васнецова: 2 к. 1, 2 к. 2, 2 к. 3, 4, 24, 38;

– проспект имени Конструктора М. Т. Калашникова: 13, 13/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;

– улица имени Конструктора-оружейника Никонова: 24, 26, 28;

– улица Молодежная: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65.

