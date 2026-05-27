Хлебозавод загорелся в Удмуртии

Пострадавших нет

Утром 27 мая на территории хлебозавода в Уве произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Загорелась кровля склада с готовой хлебобулочной продукцией. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Ориентировочная площадь пожара составила 100 кв. м. Сейчас пламя уже потушено.

