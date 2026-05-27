8-летний «питбайкер» с 9-летним пассажиром врезался в «Москвич» под Ижевском

Госавтоинспекция призывает родителей отказаться от покупки своим детям транспортных средств, требующих водительского удостоверения. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Очередная дорожная авария с участием детей произошла в Удмуртии, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Днем 26 мая в деревне Подшивалово Завьяловского района 8-летний мальчик за рулем питбайка, выезжая со второстепенной дороги, врезался в автомобиль «Москвич-3». В результате травмы получил сам юный мотоциклист и его 9-летний пассажир. Последний доставлен в реанимацию.

Видео: Госавтоинспекция Удмуртии

Решается вопрос о привлечении родителей ребенка к ответственности.

