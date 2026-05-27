8-летний «питбайкер» с 9-летним пассажиром врезался в «Москвич» под Ижевском

Очередная дорожная авария с участием детей произошла в Удмуртии, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.
Днем 26 мая в деревне Подшивалово Завьяловского района 8-летний мальчик за рулем питбайка, выезжая со второстепенной дороги, врезался в автомобиль «Москвич-3». В результате травмы получил сам юный мотоциклист и его 9-летний пассажир. Последний доставлен в реанимацию.
Видео: Госавтоинспекция Удмуртии
Решается вопрос о привлечении родителей ребенка к ответственности.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Удмуртия направила 5,3 млрд рублей из бюджета на поддержку СВО в 2025 году
Первые случаи заражения клещевыми инфекциями зарегистрировали в Удмуртии
Стихия обрушилась на Ижевск: град величиной с вишню и ливень парализовали движение