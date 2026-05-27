Росавтодор расторг контракт с подрядчиком ремонта федеральной трассы в Удмуртии

Проблемы с подрядчиками наблюдаются уже не первый год. Фото: архив

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямого эфира на своей странице в ВК сообщил о расторжении контракта с подрядчиком, который должен был отремонтировать участки федеральной трассы на территории республики.

«Два года подрядчик Росавтодора не может устранить замечания. Вы знаете, я обращался к Президенту России по этому вопросу. Мы бы сами рады выйти, но это федеральная собственность. Сейчас коллеги из Росавтодора вновь вынуждены расторгнуть контракт с подрядчиком, это, конечно, приведет к сдвижке сроков вправо», - заявил руководитель региона.

Планируется, что новый контракт должны заключить в конце июля текущего года. Новый подрядчик в этом сезоне должен будет не только устранить самые критичные проблемы на участках в Малопургинском, Можгинском и Завьяловском районах, но и выполнить весь объем согласованных с Миндортрансом работ.

«Нет смысла говорить о конкретных сроках, потому что еще в прошлом году после моего обращения Президенту страны были очень жесткие сроки и поручение навести порядок. С задачей не справились, это полное безобразие. При этом и с себя не снимаю ответственности, приношу извинения за эту ситуацию», - резюмировал Бречалов.

