Женщина погибла при ударе стихии в Балезинском районе

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Фото: Юрий Новойдарский

Балезинский район сильнее других пострадал 27 мая от удара стихии по Удмуртии. Как сообщил председатель правительства региона Роман Ефимов, не обошлось без человеческих жертв – женщина погибла, пытаясь спрятаться от грозы в теплице.

В настоящий момент в районе введен режим повышенной готовности для сил и средств муниципального звена РСЧС. Из-за отключения электричества поселок Балезино, деревни Такапи, Кожило и Кестым остались без воды. На помощь местным электромонтерам выдвинулись бригады из Кеза и Глазова.

По предварительной оценке, повреждены крыши 80 частных и 40 многоквартирных домов, повалено более 60 деревьев и несколько столбов. Пострадали и соцобъекты.

«Повреждены крыши, заборы и выбиты стекла в трех школах и двух садах района. В районной больнице пострадала одна из сторон кровли пищеблока», - написал премьер.

