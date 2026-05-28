Мужчина погиб и две девушки пострадали в ДТП с лосем в Удмуртии

Полиция проводит по факту ДТП проверку. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Днем 27 мая на автодороге Ижевск – Воткинск в Завьяловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

22-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» сбил лося, после чего съехал в кювет и наехал на дерево. В аварии молодой человек получил серьезные травмы, в результате которых погиб. Две его 22-летние пассажирки также пострадали, их увезли в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Отмечается, что девушки не были пристегнутыми ремнями безопасности, а ДТП произошло в зоне действия дорожного знака «Дикие животные».

Полиция проводит по факту ДТП проверку.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Удмуртия направила 5,3 млрд рублей из бюджета на поддержку СВО в 2025 году

Первые случаи заражения клещевыми инфекциями зарегистрировали в Удмуртии

Стихия обрушилась на Ижевск: град величиной с вишню и ливень парализовали движение