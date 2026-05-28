Глава Минздрава Удмуртии прокомментировал очереди за справками в детские лагеря

Жители Ижевска пожаловались в соцсетях на длинные очереди при получении справок для детей в оздоровительные лагеря. Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения региона Сергей Багин.
«Очереди в разных поликлиниках, действительно, были от 40 минут до полутора часов. Это связано с одновременным открытием городских и пригородных лагерей и массовым приходом родителей с детьми до начала рабочего дня», – сказал министр в эфире ЦУР Удмуртии.
В министерстве приняли экстренные меры. Теперь городские лагеря будут заранее запрашивать необходимые справки через школы, поэтому дополнительного визита в поликлинику не потребуется. Для пригородных лагерей требование сохраняется: ребенок должен прийти в медучреждение, чтобы сдать анализы, на это дается семь дней. Как заверил Сергей Багин, эту практику внедрят во всех поликлиниках республики.
Министр также напомнил: в медучреждениях Удмуртии по-прежнему доступна предварительная запись на прием через онлайн-каналы (сайты и приложения «Госуслуги» и «К врачу»), а также по телефону контакт-центра Минздрава Удмуртии: 8-800-100-24-47.
