Экс-пристава осудили в Удмуртии за торговлю данными должников

В Ижевске суд вынес приговор бывшему заместителю начальника Октябрьского районного отдела судебных приставов, признанному виновным в получении взятки. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Установлено, что в 2022-2023 годах 42-летний фигурант передавал за денежное вознаграждение третьему лицу персональные данные должников из ведомственной информационной системе ФССП России.

Вину подсудимый признал. Суд приговорил его к штрафу в полмиллиона рублей.

