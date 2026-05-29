Двух подростков задержали в Ижевске за использование сим-боксов

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали двух несовершеннолетних (2009 и 2010 гг.р.), подозреваемых в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика (сим-бокс), сообщили в пресс-службе регионального Управления ведомства.

По данным ведомства, молодые люди, действуя в составе организованной группы, за деньги обеспечивали работу сим-боксов, которые использовались колл-центрами для совершения мошенничеств в отношении граждан России.

Возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

