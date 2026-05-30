Жителей Татарстана осудят за два избиения мужчины в Ижевске

Злодеям грозят реальные сроки

В Ижевске два жителя Татарстана предстанут перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в сентябре 2025 года один из обвиняемых, находясь у дома № 280 по ул. Пушкинской, без какого-то повода жестоко избил потерпевшего, причинив тяжкий вред его здоровью и неизгладимое обезображивание лица.

В октябре 2025 года фигуранты, находясь около шиномонтажной мастерской на АЗС, вновь избили того же мужчину

Уголовное дело направлено в Завьяловский районный суд.

