В Ижевске приостановили новые производства по нарушениям въезда в город на грузовиках

Автомобилисты жалуются на штрафы. Фото: Геннадий Таранов

В Миндортрансе Удмуртии ответили на жалобы собственников грузовых автомобилей на штрафы за въезд в Ижевск. Как сообщил Глава ведомства Геннадий Таранов, знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» на Славянском шоссе и на дороге Ижевск – Сарапул установили еще в 2024 году для сохранения дорог столицы региона.

«Вместе с тем мы видим, что многолетняя привычка игнорировать знаки, создала реальную логистическую инерцию. Отсутствие переходного предупреждающего периода создало не только правовой, но и социальный эффект – в первую очередь, для простых жителей Ижевска – потребителей товаров и услуг», – заявил Таранов в своих соцсетях.

В итоге было принято решение приостановить исполнительное производство по новым случаям нарушений с 29 мая. Уже вынесенные постановления остаются в силе и требуют исполнения.

Власти обещают проанализировать необходимость и обоснованность установки знаков, запрещающих проезд грузовиков, а также создать реестр транспорта для беспрепятственного проезда под указанным знаком.

