В Балезинском районе 100 домов остаются без света

Последствия урагана продолжают устранять. Фото: Юрий Новойдарский

Порядка 100 остаются без света в Балезинском районе, где продолжают устранять последствия урагана, сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов по итогам оперативного совещания в администрации района.

«На данный момент без энергии остаются 100 домов. Накануне электрики работали до 4 утра. Сегодня бригады продолжат восстанавливать магистральные линии. На помощь району – электрики из Кеза и Глазова», - написал премьер в своих соцсетях.

Напомним, в районе после урагана 27 мая ввели режим ЧС. Повреждены кровли более 100 частных и многоквартирных домов, двух детсадов, школы, больницы, повалено более 60 деревьев и столбов, погибла 79-летняя женщина. Четыре населенных пункта остались без воды.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске приостановили новые производства по нарушениям въезда в город на грузовиках

Жителей Татарстана осудят за два избиения мужчины в Ижевске

Двух подростков задержали в Ижевске за использование сим-боксов