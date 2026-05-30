НовостиНедвижимость30 мая 2026 11:15

Площадку под новое приемное отделение ГКБ № 6 освобождают от деревьев в Ижевске

Предстоит вырубить около 100 деревьев и кустарников
СУББОТИН Егор
Вырубку обещают в дальнейшем компенсировать. Фото: Сергей Багин

В Ижевске около 100 деревьев и кустарников предстоит вырубить на площадке будущего модульного приемного отделения Городской клинической больницы № 6 на улице Труда, сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

После завершения строительства зеленые потери обещают компенсировать высадкой такого же количества деревьев на территории клиники.

Ранее сообщалось, что здание возведут в 2026 году.

«Фактически это будет отдельная больница, нацеленная на оказание экстренной помощи пациентам с травмами, острыми состояниями. Она будет оснащена собственным диагностическим и реанимационным оборудованием», - подчеркнул министр.

