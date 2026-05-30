Дело возбудили в Ижевске после массового избиения девочки-подростка

Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: t.me/zloyizhevchanin

В Ижевске по факту избиения несовершеннолетней девочки группой подростков из хулиганских побуждений возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии.

Инцидент произошел на днях на территории скейт-парка около Удмуртского госуниверситета. Судя по выложенным в соцсетях видео, три девочки избивают сверстницу руками и ногами по голове и другим частям тела. Очевидцы снимают все на камеры телефонов, но не пытаются разнять драку.

Потерпевшая с травмами госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Участницы избиения установлены сотрудниками полиции. Расследование дела продолжается.

