Дело возбудили в Ижевске после массового избиения девочки-подростка

В Ижевске по факту избиения несовершеннолетней девочки группой подростков из хулиганских побуждений возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии.
Инцидент произошел на днях на территории скейт-парка около Удмуртского госуниверситета. Судя по выложенным в соцсетях видео, три девочки избивают сверстницу руками и ногами по голове и другим частям тела. Очевидцы снимают все на камеры телефонов, но не пытаются разнять драку.
Потерпевшая с травмами госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.
Участницы избиения установлены сотрудниками полиции. Расследование дела продолжается.
