В Балезино отменен режим ЧС

Режим действовал с 28 мая. Фото: Роман Ефимов

В Балезинском районе отменен режим чрезвычайной ситуации, сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

«Режим ЧС отменили в Балезинском районе. На территории района действует режим повышенной готовности. Бригады завершили основные работы по восстановлению электроснабжения. Сейчас работают точечно – по заявкам жителей», - написал премьер в соцсетях.

Напомним, режим ЧС в районе ввели после урагана 27 мая. Повреждены кровли более 100 частных и многоквартирных домов, двух детсадов, двух школ, больницы, повалено более 60 деревьев и столбов, погибла 79-летняя женщина. Часть района осталась света, четыре населенных пункта – без воды.

