Уроженка Ижевска и народная артистка РСФСР Любовь Кунакова ушла из жизни

Фото: группа в ВК фонда «Возрождение»

На 75-м году жизни скончалась уроженка Ижевска, народная артистка РСФСР Любовь Кунакова. О смерти известной балерины и педагога сообщил Мариинский театр, которому она посвятила более 50 лет своей жизни.

В театре отметили, что Любовь Кунакова была талантливой артисткой, опытным наставником и человеком, которого ценили коллеги и ученики. Ее профессионализм, мудрость и преданность балетному искусству оставили заметный след в истории российской культуры.

Любовь Кунакова родилась в Ижевске. После окончания хореографического училища была принята в труппу Мариинского театра, где стала одной из ведущих балерин своего поколения. В 1974 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1983 году – народной артистки РСФСР. Она также была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

На протяжении почти двух десятилетий Любовь Кунакова выступала в качестве ведущей солистки, исполняя партии в известных классических постановках, среди которых «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица», «Баядерка» и другие спектакли репертуара театра.

После завершения сценической карьеры Кунакова продолжила работу в качестве педагога-репетитора и балетмейстера. Она занималась подготовкой молодых артистов, а также участвовала в постановке спектаклей на сценах зарубежных театров.

