Сигнал «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии

Режим «Беспилотная опасность» действовал в Удмуртии с раннего утра воскресенья

В 10:45 31 мая на территории Удмуртии дан отбой сигналу «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Госкомитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

«Беспилотную опасность» объявили в Удмуртии в 05:41 в воскресенье. Для обеспечения безопасности временно были приостановлены полеты над республикой.

