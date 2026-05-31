Гороскоп на 1 июня: Стрельцы лишатся крупной суммы из-за невнимательности, а Тельцы получат заманчивое предложение от руководства

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на понедельник для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

На рабочем месте возможны неожиданные перестановки в штате или изменение привычного круга обязанностей, что поначалу вызовет легкий дискомфорт. Финансовая ситуация порадует стабильностью, однако от оформления спонтанных кредитов и рассрочек лучше отказаться. Одиноким Овнам звезды советуют совершить пешую прогулку по центральным улицам города после работы, так как это поможет переключить мысли и подарит приятные впечатления.

Телец (21 апреля – 20 мая)

На работе появится прекрасный шанс завоевать доверие начальства, однако выполнение некоторых сложных задач может затянуться из-за медлительности смежных отделов. Денежные поступления обещают быть регулярными, что позволит вам составить четкий план расходов на благоустройство дачи или ремонт квартиры. Не бойтесь брать на себя ответственность за сложные задачи, но действуйте исключительно проверенными методами.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

В этот день предстоит столкнуться с огромным потоком звонков, писем и мелких поручений на рабочем месте. Из-за технических сбоев в сети или зависания программ выполнение рутинных обязанностей может потребовать гораздо больше времени, чем обычно. Постарайтесь не вовлекаться в обсуждение офисных слухов в кулуарах, чтобы случайно не испортить давние отношения со старыми коллегами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Этот понедельник станет идеальным временем для наведения строгого порядка в рабочих документах и архивах. На работе рутинные обязанности могут отнять немало сил из-за общей ментальной усталости, поэтому разбивайте сложные дела на несколько последовательных этапов. Избегайте устных договоренностей с новыми партнерами, все важные моменты фиксируйте исключительно на бумаге во избежание недоразумений.

Лев (23 июля – 23 августа)

Начальство может поручить вам организацию важного мероприятия или координацию нового проекта, что укрепит ваш профессиональный авторитет. Возможны небольшие разногласия с коллегами по поводу распределения бюджета, но ваше красноречие поможет быстро направить диалог в конструктивное русло. В плане здоровья возможна легкая тяжесть в пояснице, поэтому следите за осанкой и делайте пятиминутную разминку каждый час.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Этот понедельник пройдет под знаком планирования расходов на будущий месяц и детальной аналитической работы. На рабочем месте вам придется проявить максимум своей знаменитой внимательности к деталям, так как руководство будет строго оценивать исполнительность сотрудников. Возможны временные задержки при согласовании важных документов в вышестоящих инстанциях, но паниковать не стоит – все решится в вашу пользу к концу дня.

Весы (24 сентября – 23 октября)

На рабочем месте могут открыться новые обстоятельства, которые потребуют от вас пересмотра текущего графика и перераспределения обязанностей в коллективе. Постарайтесь не поддаваться эмоциям, если кто-то из сотрудников попытается переложить на вас свою часть рутинной работы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Первый день июня принесет мощный импульс для решения сложных и нестандартных производственных задач. На работе вам может поступить предложение возглавить новое направление или оптимизировать текущие отчеты, что потребует применения всего вашего опыта. В личной жизни постарайтесь проявить больше мягкости и не искать скрытый смысл в словах любимого человека.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Будьте предельно внимательны при заполнении официальных бланков и заявлений, так как досадная опечатка может затянуть процесс согласования. Финансовая ситуация стабильна, но звезды рекомендуют проявить разумную экономию и временно отказаться от крупных незапланированных трат.

Козерог (22 декабря – 20 января)

На работе начнется период активного подведения промежуточных итогов, когда руководству потребуются четкие цифры и отчеты по выполненным проектам. Отношения с близкими людьми потребуют от вас терпения, так как бытовые проблемы родственников заставят немного скорректировать вечерние планы.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Не принимайте чужую критику близко к сердцу, ведь конечные результаты вашей работы вскоре наглядно докажут вашу правоту. Позвольте себе немного расслабиться после окончания рабочего дня и не думайте о строгих рамках и чужих ожиданиях.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

День пройдет в размеренном темпе, что позволит без лишней спешки разобрать старые папки с документами и очистить рабочий стол от черновиков. Начальство вряд ли будет беспокоить вас сложными поручениями, давая прекрасную возможность спокойно завершить все текущие дела.

