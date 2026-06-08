Четыре человека пострадали в ДТП по вине пьяной женщины в Удмуртии

Машина отправлена на спецстоянку. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

«Пьяная» дорожная авария произошла ранним утром 7 июня в деревне Узей-Тукля Увинского района. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

По данным ведомства, 28-летняя нетрезвая девушка за рулем взятого в прокат автомобиля Chery Tiggo, не выдержав безопасной дистанции, столкнулась с попутным автомобиле ВАЗ-2105, а затем – со встречным грузовиком «Шакман». После этого «Черри» оказалась в кювете, где врезалась в опору линии электропередачи и ограждение охранной зоны газопровода.

В результате ДТП пострадали четыре человека 52-летний водитель «пятерки» и три пассажирки Chery (20, 23 и 37 лет).

Автомобилистов просят не садиться руль после алкоголя. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В отношении водителя Chery составлены административные материалы, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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