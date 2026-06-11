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НовостиПроисшествия11 июня 2026 5:19

Лишенный прав водитель BMW сбил двух пешеходов на улице Клубной в Ижевске

Один из пострадавших погиб на месте аварии, второй – попал в больницу
Виола Романова
Полиция проводит по факту ДТП проверку. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Полиция проводит по факту ДТП проверку. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Ночью 10 июня на улице Клубной в Ижевске произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

Лишенный водительских прав 21-летний водитель BMW сбил 19-летнего и 16-летнего пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. Несовершеннолетний юноша погиб на месте ДТП, второй пешеход с травмами попал в больницу.

Полиция проводит по факту ДТП проверку.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

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