Лишенный прав водитель BMW сбил двух пешеходов на улице Клубной в Ижевске

Ночью 10 июня на улице Клубной в Ижевске произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
Лишенный водительских прав 21-летний водитель BMW сбил 19-летнего и 16-летнего пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. Несовершеннолетний юноша погиб на месте ДТП, второй пешеход с травмами попал в больницу.
Полиция проводит по факту ДТП проверку.
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