«НАШЕ радио» развернуло праздничную площадку в центре Ижевска

Фото: Елизавета Четверикова

В День России и День города, 12 июня, у главного фонтана Центральной площади заработала тематическая зона «НАШЕго радио» (103,8 FM, 16+). Площадка открылась в 10:00 и будет принимать гостей до 18:00.

Горожане уже с утра окунулись в насыщенную программу – звучали варган и шаманский бубен, ижевчане пообщались с ведущими «Без Обеда шоу». В течение дня на сцене выступят местные рок-группы. Для всех желающих проводятся мастер-классы по игре на гитаре и барабанной установке без каких-либо ограничений по возрасту и подготовке. Отдельно оборудована фотозона, где каждый может примерить на себя образ рок-звезды.

В программе также предусмотрен розыгрыш сувениров с символикой радиостанции.

Фото: Елизавета Четверикова

Фото: Елизавета Четверикова