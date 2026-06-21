Жители Ижевска делятся фотографиями двойной радуги

Небо после дождя Фото: Екатерина АРДАШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После сильного дождя вечером 20 июня Ижевск накрыли цветные арки двойной радуги. Жители города охотно делятся фотографиями этого редкого природного явления в социальных сетях.

Радуга над собором Невского. Фото: Елизавета Четверикова

Дома под арками. Фото: Алена Бечкова, vk.com/radio_adam

Соцгород. Фото: Владимир Барановский, vk.com/radio_adam

Вид с набережной. Фото: Илья Иванов, vk.com/radio_adam

Ученые считают, что двойная радуга может быть вызвана отражением и преломлением света внутри дождевых капель. В фольклоре ее считают символом удачи и благополучия.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пенсионерка погибла на пожаре в Удмуртии

В Ижевске нашли новых подрядчиков для ремонта тротуаров и дворовых проездов

Удмуртская меняется: показываем, как идет главное благоустройство этого лета