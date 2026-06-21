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НовостиОбщество21 июня 2026 10:14

Жители Ижевска делятся фотографиями двойной радуги

Цветные арки накрыли столицу Удмуртии после сильного дождя
СУББОТИН Егор
Небо после дождя

Небо после дождя

Фото: Екатерина АРДАШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После сильного дождя вечером 20 июня Ижевск накрыли цветные арки двойной радуги. Жители города охотно делятся фотографиями этого редкого природного явления в социальных сетях.

Радуга над собором Невского. Фото: Елизавета Четверикова

Радуга над собором Невского. Фото: Елизавета Четверикова

Дома под арками. Фото: Алена Бечкова, vk.com/radio_adam

Дома под арками. Фото: Алена Бечкова, vk.com/radio_adam

Соцгород. Фото: Владимир Барановский, vk.com/radio_adam

Соцгород. Фото: Владимир Барановский, vk.com/radio_adam

Вид с набережной. Фото: Илья Иванов, vk.com/radio_adam

Вид с набережной. Фото: Илья Иванов, vk.com/radio_adam

Ученые считают, что двойная радуга может быть вызвана отражением и преломлением света внутри дождевых капель. В фольклоре ее считают символом удачи и благополучия.

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