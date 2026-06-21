Жители Ижевска делятся фотографиями двойной радуги

Фото: Екатерина АРДАШЕВА. Перейти в Фотобанк КП
После сильного дождя вечером 20 июня Ижевск накрыли цветные арки двойной радуги. Жители города охотно делятся фотографиями этого редкого природного явления в социальных сетях.
Ученые считают, что двойная радуга может быть вызвана отражением и преломлением света внутри дождевых капель. В фольклоре ее считают символом удачи и благополучия.
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