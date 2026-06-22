Цветы возложили к Вечному огню в Ижевске в память о погибших в годы ВОВ

В Ижевске почтили память павших в Великой Отечественной войне. Фото: пресс-служба Главы и правительства Удмуртии

В День памяти и скорби, 22 июня, в сквере Победы Ижевска состоялся традиционный митинг, приуроченный к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона.

Фото: пресс-служба Главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба Главы и правительства Удмуртии

В 4 часа у Вечного огня собрались делегаты от органов власти, ветеранских и молодежных организаций, а также добровольцы. Участники акции возложили венки и цветы к мемориалу, зажгли поминальные свечи и склонили головы в минуте молчания, отдавая дань уважения миллионам соотечественников, не вернувшихся с полей сражений.

Фото: пресс-служба Главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба Главы и правительства Удмуртии

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